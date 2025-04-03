Верховный Суд объяснил, когда постановление апелляционного суда не может быть предметом кассационного обжалования

Постановление апелляционного суда, которым отменено определение суда первой инстанции, препятствующее дальнейшему производству по делу, и дело направлено для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции, не может быть предметом кассационного обжалования — Верховный Суд.

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Постановление апелляционного суда, принятое по результатам пересмотра определения суда первой инстанции, которое препятствует дальнейшему производству по делу (в частности, определений о возврате заявления истцу (заявителю), отказе в открытии производства по делу, оставлении иска (заявления) без рассмотрения, закрытии производства по делу), которым такое определение было отменено, а дело направлено в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения, не может быть предметом кассационного обжалования.

Такой вывод сделала Объединенная палата Кассационного административного суда в составе Верховного Суда в деле от 19 марта 2025 года № 380/970/24 (производство № К/990/20342/24) по иску ООО к Главному управлению Государственной налоговой службы во Львовской области, Государственной налоговой службе Украины о признании противоправным и отмене решения, обязательства совершить действия.

По обстоятельствам дела окружной административный суд определением вернул исковое заявление истцу на основании пропуска срока обращения в суд, установленного ч. 2 ст. 122 КАС Украины. Апелляционный суд постановлением отменил определение окружного суда о возврате искового заявления, а дело направил для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции. Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области обратилось в Верховный Суд с кассационной жалобой на постановление апелляционного суда.

По результатам рассмотрения дела ОП КАС ВС закрыла кассационное производство в этом деле, исходя из следующего.

На основании анализа статей 294 и 328 КАС Украины ОП КАС ВС обратила внимание на то, что определения суда первой инстанции, которые согласно ч. 2 ст. 328 КАС Украины подлежат кассационному обжалованию, по своей сути являются такими, которые либо оказывают определенное влияние на права и обязанности участников процесса, которое по своему характеру и сути может быть приравнено к влиянию, которое оказывает решение суда, которым разрешен спор по существу (определения о обеспечении иска, замене меры обеспечения иска), либо препятствуют реализации участниками процесса фундаментального права на доступ к суду, то есть препятствуют дальнейшему производству по делу (в частности, определения о возврате искового заявления, отказе в открытии производства, оставлении иска без рассмотрения, закрытии производства по делу).

По выводу ОП КАС ВС, если соответствующее вмешательство или ограничение в права и свободы участника административного процесса устранено судом апелляционной инстанции, а определение суда первой инстанции, представлявшее такое вмешательство, отменено, то отсутствует предмет кассационного пересмотра.

Следовательно, в случае вынесения апелляционным судом постановления об отмене определения суда первой инстанции, которое препятствует дальнейшему производству по делу (в частности, определения о возврате искового заявления, отказе в открытии производства, оставлении иска без рассмотрения, закрытии производства по делу), и направления дела для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции, устраняются препятствия для дальнейшего производства по делу, поэтому суд кассационной инстанции в силу положений КАС Украины не имеет полномочий для пересмотра такого постановления апелляционного суда.

ОП КАС ВС пришла к выводу, что обжалуемое в этом деле судебное решение не подлежит пересмотру в кассационном порядке согласно главе 2 раздела III КАС Украины, в связи с чем кассационное производство подлежит закрытию.

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