Верховний Суд пояснив, коли постанова суду апеляційної інстанції не може бути предметом касаційного оскарження

Предметом касаційного оскарження не може бути постанова суду апеляційної інстанції, якою скасовано ухвалу суду першої інстанції, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, та направлено справу для продовження розгляду до суду першої інстанції — Верховний Суд.

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Постанова суду апеляційної інстанції, прийнята за результатом перегляду ухвали суду першої інстанції, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі (зокрема, ухвал про повернення заяви позивачеві (заявникові), відмови у відкритті провадження у справі, залишення позову (заяви) без розгляду, закриття провадження у справі), якою така ухвала була скасована, а справа направлена до суду першої інстанції для продовження розгляду, не може бути предметом касаційного оскарження.

Такий висновок зробила Об’єднана палата Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі від 19 березня 2025 року № 380/970/24 (провадження № К/990/20342/24) за позовом ТОВ до Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним і скасування рішення, зобов’язання вчинити дії.

За обставинами справи окружний адміністративний суд ухвалою повернув позовну заяву позивачеві з підстав пропуску строку звернення до суду, встановленого ч. 2 ст. 122 КАС України. Апеляційний суд постановою скасував ухвалу окружного суду про повернення позовної заяви, а справу направив для продовження розгляду до суду першої інстанції. Головне управління Державної податкової служби у Львівській області звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою на постанову суду апеляційної інстанції.

За результатами розгляду справи ОП КАС ВС закрила касаційне провадження у цій справі з огляду на таке.

На підставі аналізу статей 294 та 328 КАС України ОП КАС ВС звернула увагу на те, що ухвали суду першої інстанції, які відповідно до ч. 2 ст. 328 КАС України підлягають касаційному оскарженню, за своєю суттю є такими, що або мають певний вплив на права та обов’язки учасників процесу, який за своїм характером і природою може прирівнюватися до впливу, що має рішення суду, яким вирішено спір по суті (ухвали про забезпечення позову, заміну заходу забезпечення позову), або перешкоджають реалізації учасникам процесу фундаментального права на доступ до суду, тобто перешкоджають подальшому провадженню у справі (зокрема, ухвали про повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі, залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі).

За висновком ОП КАС ВС, якщо відповідне втручання чи обмеження щодо прав і свобод учасника адміністративного процесу усунуте судом апеляційної інстанції, а ухвала суду першої інстанції, яка становила таке втручання, скасована, то відсутній предмет касаційного перегляду.

Отже, у разі ухвалення судом апеляційної інстанції постанови про скасування ухвали суду першої інстанції, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі (зокрема, ухвали про повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі, залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі), та направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції, усуваються перешкоди для подальшого провадження у справі, тому суд касаційної інстанції в силу положень КАС України не має повноважень для перегляду такої постанови апеляційного суду.

ОП КАС ВС дійшла висновку, що оскаржуване в цій справі судове рішення не підлягає перегляду в касаційному порядку відповідно до гл. 2 розд. III КАС України, у зв’язку з чим касаційне провадження необхідно закрити.

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