У Польщі завершився хакатон НАТО з протидії керованим авіабомбам

В Україні та НАТО розробили технології для боротьби з авіабомбами на 15-му хакатоні NATO Innovation Challenge.

Фото: mod.gov.ua

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У Польщі на базі JATEC завершився 15-й хакатон NATO Innovation Challenge, присвячений розробці технологій для протидії керованим авіабомбам (КАБ). Захід організували Інноваційний хаб НАТО та Спільний центр НАТО-Україна JATEC. Про це повідомили в Міноборони.

Цього року до хакатону вперше допустили українських інноваторів, розробників і науковців. Раніше участь могли брати лише представники країн-членів НАТО.

Загалом на хакатон подали 40 проєктів, з яких у фінал пройшли 13 найкращих. Учасники представили рішення, серед яких:

дрони-перехоплювачі з ШІ

рої дронів

технології радіоелектронної боротьби (РЕБ)

радари зі змінними координатами

Переможці хакатону

1 місце – французька компанія Alta Ares

Розробка: «Вбудований штучний інтелект для розпізнавання, виявлення та ідентифікації». Використовує алгоритми ШІ для раннього виявлення і підтримки прийняття рішень у реальному часі.

2 місце – Tytan Technologies GmbH (Німеччина)

Розробка: високотехнологічне рішення для перехоплення повітряних цілей.

3 місце – ATREYD (Франція)

Розробка: система виявлення траєкторії руху повітряних цілей із використанням рою інтерцепторів контейнерного базування.

Окремий приз отримала українська команда за проєкт РЕБ.

Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін заявив, що запропоновані ідеї можуть суттєво допомогти у боротьбі з ворожими авіаційними засобами.

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Швидке впровадження цих технологій є пріоритетом для Міністерства оборони України та Командування Повітряних сил ЗСУ.

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