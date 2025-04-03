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В Польше завершился хакатон НАТО по противодействию управляемым авиабомбам

22:18, 3 апреля 2025
В Украине и НАТО разработали технологии для борьбы с авиабомбами на 15-м хакатоне NATO Innovation Challenge.
В Польше завершился хакатон НАТО по противодействию управляемым авиабомбам
Фото: mod.gov.ua
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В Польше на базе JATEC завершился 15-й хакатон NATO Innovation Challenge, посвященный разработке технологий для противодействия управляемым авиабомбам (КАБ). Мероприятие организовали Инновационный хаб НАТО и Совместный центр НАТО-Украина JATEC. Об этом сообщили в Минобороны.

В этом году к хакатону впервые допустили украинских инноваторов, разработчиков и ученых. Ранее участие могли принимать только представители стран-членов НАТО.

Всего на хакатон подали 40 проектов, из которых в финал прошли 13 лучших. Участники представили решения, среди которых:

  • дроны-перехватчики с ИИ
  • рои дронов
  • технологии радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
  • радары с переменными координатами

Победители хакатона

1 место - французская компания Alta Ares

Разработка: «Встроенный искусственный интеллект для распознавания, обнаружения и идентификации». Использует алгоритмы ИИ для раннего обнаружения и поддержки принятия решений в реальном времени.

2 место - Tytan Technologies GmbH (Германия)

Разработка: высокотехнологичное решение для перехвата воздушных целей.

3 место - ATREYD (Франция)

Разработка: система обнаружения траектории движения воздушных целей с использованием роя интерцепторов контейнерного базирования.

Отдельный приз получила украинская команда за проект РЭБ.

Заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин заявил, что предложенные идеи могут существенно помочь в борьбе с вражескими авиационными средствами.

  • Технологии протестируют экспертные учреждения НАТО
  • Проверят их эффективность в боевых условиях
  • Лучшие решения передадут Украине для возможных контрактов с компаниями

Быстрое внедрение этих технологий является приоритетом для Министерства обороны Украины и Командования Воздушных сил ВСУ.

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Польша оружие Минобороны

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