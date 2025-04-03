В Польше завершился хакатон НАТО по противодействию управляемым авиабомбам

В Польше на базе JATEC завершился 15-й хакатон NATO Innovation Challenge, посвященный разработке технологий для противодействия управляемым авиабомбам (КАБ). Мероприятие организовали Инновационный хаб НАТО и Совместный центр НАТО-Украина JATEC. Об этом сообщили в Минобороны.
В этом году к хакатону впервые допустили украинских инноваторов, разработчиков и ученых. Ранее участие могли принимать только представители стран-членов НАТО.
Всего на хакатон подали 40 проектов, из которых в финал прошли 13 лучших. Участники представили решения, среди которых:
Победители хакатона
1 место - французская компания Alta Ares
Разработка: «Встроенный искусственный интеллект для распознавания, обнаружения и идентификации». Использует алгоритмы ИИ для раннего обнаружения и поддержки принятия решений в реальном времени.
2 место - Tytan Technologies GmbH (Германия)
Разработка: высокотехнологичное решение для перехвата воздушных целей.
3 место - ATREYD (Франция)
Разработка: система обнаружения траектории движения воздушных целей с использованием роя интерцепторов контейнерного базирования.
Отдельный приз получила украинская команда за проект РЭБ.
Заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин заявил, что предложенные идеи могут существенно помочь в борьбе с вражескими авиационными средствами.
Быстрое внедрение этих технологий является приоритетом для Министерства обороны Украины и Командования Воздушных сил ВСУ.
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