В КГВА уточнили детали взрыва на рынке Юность и в Днепровском районе Киева

В Днепровском районе мужчина нашел кусок медной проволоки, на конце которой был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, которую он начал подогревать зажигалкой.

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В Киеве 3 апреля зафиксировали два чрезвычайных происшествия. Как сообщили в КГВА, взрывы были зафиксированы в Деснянском и Днепровском районах столицы.

«В первом случае на рынке Юность прогремел взрыв в киоске. К сожалению, два человека погибли. Причину взрыва в настоящее время устанавливают специалисты», — сказали в КГВА.

Что касается Днепровского района, то там мужчина травмировался в результате взрыва возле гаражей.

«Предварительно известно, что пострадавший нашел кусок медного провода, на конце которого был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, который он начал подогревать зажигалкой. В результате взрыва осколками его порезало по животу. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет», — уточнили в КГВА.

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