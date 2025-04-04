На Закарпатье будут судить мужчину, который обманул семью погибшего на войне крестника на 7 миллионов гривен

Злоумышленник предложил матери павшего воина свою помощь в оформлении документов для получения единовременной денежной выплаты от государства.

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На Закарпатье будут судить злоумышленника, который под предлогом помощи семье погибшего военнослужащего завладел почти 7 миллионами гривен.

По данным следствия, житель Мукачева путем обмана завладел почти 7 миллионами гривен, предназначенными для семьи погибшего военнослужащего.

Мужчина находился в доверительных отношениях с семьей погибшего, поскольку был его крестным отцом. Он предложил матери военнослужащего помощь в оформлении документов для получения единовременной денежной выплаты от государства.

Однако на открытии банковского счета «помощь» не закончилась — он убедил потерпевших временно оставить у него банковскую карту. Начисленные на неё средства обещал потратить на благоустройство могилы погибшего и перевести часть сыну военнослужащего.

Вместо этого в 2022–2023 годах подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами, которые впоследствии легализовал, сняв наличные в банке или потратив часть на онлайн-покупки.

В настоящее время закарпатец находится под стражей по обвинению в совершении другого преступления.

Рассмотрение дела осуществляет Мукачевский горрайонный суд.

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