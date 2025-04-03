В Киеве перекроют часть проспекта Европейского Союза из-за строительства метро

С 5 апреля в Киеве ограничат движение на проспекте Европейского Союза.

Фото: TPU

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С 5 апреля 2025 года в Киеве ограничат движение на части проспекта Европейского Союза в связи со строительством Сырецко-Печерской линии метрополитена. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Движение транспорта будет перекрыто на отрезке от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Для водителей предлагают альтернативный маршрут:

проспект Василия Порика - проспект Свободы - проспект Европейского Союза

в обратном направлении

Водителей призывают заранее планировать маршруты и учитывать изменения в движении.

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