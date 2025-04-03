У Києві перекриють частину проспекту Європейського Союзу через будівництво метро

З 5 квітня в Києві обмежать рух на проспекті Європейського Союзу.

Фото: TPU

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З 5 квітня 2025 року в Києві обмежать рух на частині проспекту Європейського Союзу у зв’язку з будівництвом Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Рух транспорту буде перекритий на відрізку від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Для водіїв пропонують альтернативний маршрут:

проспект Василя Порика – проспект Свободи – проспект Європейського Союзу

у зворотному напрямку

Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути та враховувати зміни в русі.

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