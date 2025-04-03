На Львівщині затримали чоловіка, який намагався підкупити прокурора

Підозрюваний хотів, щоб прокурор подав в межах кримінального провадження клопотання до суду з метою накладення арешту на майно.

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На Львівщині правоохоронці затримали мешканця області, якого викрито на наданні неправомірної вигоди прокурору окружної прокуратури.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрюваний хотів, щоб прокурор, за неправомірну вигоду, використовуючи своє службове становище, подав в межах кримінального провадження клопотання до суду з метою накладення арешту на майно.

«Про таку пропозицію прокурор повідомив своє керівництво. В подальшому, під контролем правоохоронців, підозрюваний надав прокурору 3 000 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Після отримання коштів чоловіка було затримано.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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