Во Львовской области задержали мужчину, который пытался подкупить прокурора

Подозреваемый хотел, чтобы прокурор подал в рамках уголовного производства ходатайство в суд с целью наложения ареста на имущество.

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Во Львовской области правоохранители задержали жителя области, который был уличен в предоставлении неправомерной выгоды прокурору окружной прокуратуры.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемый хотел, чтобы прокурор, за неправомерную выгоду, используя свое служебное положение, подал в рамках уголовного производства ходатайство в суд с целью наложения ареста на имущество.

«О таком предложении прокурор сообщил своему руководству. В дальнейшем, под контролем правоохранителей, подозреваемый передал прокурору 3 000 долларов США», — заявили в прокуратуре.

После получения денежных средств мужчина был задержан.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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