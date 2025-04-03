В Португалии масштабные обыски из-за коррупции в IT-контрактах на 17 млн евро

Полиция Португалии провела 75 обысков по делу о коррупции в IT-секторе.

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Португальская полиция 3 апреля провела 75 обысков в государственных учреждениях, частных компаниях и бухгалтерских фирмах в Лиссабоне, Порту и Браге. Дело расследуется в связи с возможными коррупционными схемами при заключении контрактов на IT-услуги. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей.

Расследование касается контрактов на предоставление информационно-технологических услуг в 2017-2025 годах между несколькими государственными структурами и частной компанией. В полиции сообщили, что проверяют возможные факты активной и пассивной коррупции, мошенничества, подделки документов, злоупотребления влиянием и других правонарушений.

Банк Португалии подтвердил, что стал одним из объектов следственных действий и заверил в полном сотрудничестве с правоохранителями.

По информации полиции, следствие сосредоточено на действиях группы лиц, которые координировано манипулировали государственными и частными тендерами. Общая сумма контрактов, вызвавших подозрение, достигает не менее 17 миллионов евро.

В правоохранительных органах подчеркнули, что обыски были направлены на отдельных сотрудников, а не на политиков или государственных служащих, которые принимают решения. Их целью является сбор доказательств, которые помогут установить факты возможных нарушений.

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