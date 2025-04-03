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Военнообязанный отказался от мобилизации, потому что «не знал, что подписывал» — как его наказал суд

18:18, 3 апреля 2025
Мужчина заявил, что якобы «не получал мобилизационное распоряжение и ему было неизвестно, что он подписывал».
Военнообязанный отказался от мобилизации, потому что «не знал, что подписывал» — как его наказал суд
Фото: shutterstock
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В Житомирской области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации. Дело №292/220/24 рассмотрел Червоноармейский районный суд Житомирской области.

В материалах дела указано, что жителя Житомирской области признали годным к мобилизации. В декабре 2023 года он получил повестку, однако не явился в ТЦК.

Во время судебных заседаний военнообязанный сначала признал вину и настаивал, что «воспитывает троих детей — двоих своих и третьего ребенка, находящегося под опекой его жены».

Позже мужчина отказался от предыдущих показаний и отрицал вину. Он утверждал, что якобы «не получал мобилизационного распоряжения и не знал, что подписывал».

Указывается, что согласно данным Пулинского поселкового совета Житомирского района Житомирской области, опекуном несовершеннолетнего ребенка является только жена подсудимого.

Суд также не принял во внимание заявление адвоката подсудимого о «неправильно оформленных документах». Были проанализированы журналы ТЦК, и установлено, что все было сделано правильно.

Суд учел и тот факт, что житель Житомирской области не раскаялся и заявил о нежелании проходить службу в ВСУ.

Таким образом, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и по данной статье назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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