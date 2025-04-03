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Військовозобов’язаний відмовився від мобілізації, бо «не знав, що підписував» — як його покарав суд

18:18, 3 квітня 2025
Чоловік заявив, що нібито «не отримував мобілізаційного розпорядження і йому було невідомо, що він підписував».
Військовозобов’язаний відмовився від мобілізації, бо «не знав, що підписував» — як його покарав суд
Фото: shutterstock
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На Житомирщині чоловік отримав повістку, але ухилився від мобілізації. Справу  292/220/24 розглянув Червоноармійський районний суд Житомирської області.

У матеріалах справи вказується, що жителя Житомирщини визнали придатним до мобілізації. У грудні 2023 року він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

Під час судових засідань військовозобов’язаний спочатку провину визнав та наполягав, що «він виховує трьох дітей - двох власних та третю, яка перебуває під опікою його дружини».

Згодом чоловік відмовився від попередніх свідчень та заперечив провину. Він заявляв, що нібито «не отримував мобілізаційного розпорядження і йому було невідомо, що він підписував».

Вказується, що за даними Пулинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, опікуном неповнолітньої дитини є лише дружина підсудного.

Суд не взяв до уваги також заяву адвоката підсудного про «неправильно оформлені документи». Там проаналізували журнали ТЦК і встановили, що все було зроблено правильно.

Суд врахував і те, що житель Житомирщини не розкаявся та заявив про небажання проходити службу в ЗСУ.

Так, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України та за цією статтею кримінального Закону призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

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