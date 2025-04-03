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Обрано голову Арбузинського райсуду Миколаївської області

20:24, 3 квітня 2025
Головою суду обрано Ірину Догарєву.
Обрано голову Арбузинського райсуду Миколаївської області
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У четвер, 3 квітня, в Арбузинському районному суді Миколаївської області відбулися загальні збори суддів з обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Відповідно до вимог чинного законодавства, шляхом таємного голосування на посаду голови Арбузинського районного суду Миколаївської області з 4 квітня 2025 року, строком на три роки, обрано Догарєву Ірину Олегівну.

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

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