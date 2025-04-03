Tinder додає ШІ-гру, яка вчить флірту

Tinder тестує гру, яка допоможе легше заводити знайомства.

Фото: Malavida

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Сервіс знайомств Tinder, що належить компанії Match Group Inc., запустив у тестовому режимі нову інтерактивну гру. Вона дозволяє користувачам спілкуватися з чатботами на основі штучного інтелекту, відпрацьовуючи навички флірту в ігрових сценаріях. Про це повідомляє Bloomberg.

Гра використовує GPT-4o та GPT-4o mini, які створюють розмови у стилі романтичних комедій. Сценарії передбачають голосову взаємодію та включають, наприклад:

випадкову зустріч у супермаркеті

плутанину з багажем в аеропорту

Користувач отримує зворотний зв’язок і «бали» за креативність і теплоту відповідей. Якщо чатбот погоджується на побачення, це вважається перемогою.

Обмеження:

до п’яти сесій на день

тривалість кожної – близько трьох хвилин

поки що доступна лише для iOS-користувачів у США

Функцію тестують упродовж обмеженого періоду. За словами Гілларі Пейн, віцепрезидентки Tinder із продукту та монетизації, рішення щодо її подальшого впровадження ухвалять після аналізу відгуків користувачів.

Після зниження кількості підписників у 2023 році компанія зосередилася на залученні молодшої аудиторії, зокрема покоління Z, яке складає майже половину користувачів додатка. Tinder також працює над боротьбою з фейковими профілями та планує впровадити:

«подвійні побачення»

винагороди за активне використання додатка

Розробники підкреслюють, що «The Game Game» не є повноцінним ШІ-компаньйоном, а лише допомагає користувачам практикувати флірт у невимушеній атмосфері. Обмежена тривалість розмов і комедійний характер сценаріїв покликані запобігти надмірному зануренню у віртуальне спілкування.

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