Tinder добавляет ИИ-игру, которая учит флирту

Tinder тестирует игру, которая поможет легче заводить знакомства.

Фото: Malavida

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Сервис знакомств Tinder, принадлежащий компании Match Group Inc., запустил в тестовом режиме новую интерактивную игру. Она позволяет пользователям общаться с чатботами на основе искусственного интеллекта, отрабатывая навыки флирта в игровых сценариях. Об этом сообщает Bloomberg.

Игра использует GPT-4o и GPT-4o mini, которые создают разговоры в стиле романтических комедий. Сценарии предусматривают голосовое взаимодействие и включают, например:

случайную встречу в супермаркете

путаницу с багажом в аэропорту

Пользователь получает обратную связь и «баллы» за креативность и теплоту ответов. Если чатбот соглашается на свидание, это считается победой.

Ограничения:

до пяти сессий в день

продолжительность каждой - около трех минут

пока доступна только для iOS-пользователей в США

Функцию тестируют в течение ограниченного периода. По словам Хиллари Пейн, вице-президента Tinder по продукту и монетизации, решение о ее дальнейшем внедрении примут после анализа отзывов пользователей.

После снижения количества подписчиков в 2023 году компания сосредоточилась на привлечении младшей аудитории, в частности поколения Z, которое составляет почти половину пользователей приложения. Tinder также работает над борьбой с фейковыми профилями и планирует внедрить:

«двойные свидания»

вознаграждения за активное использование приложения

Разработчики подчеркивают, что «The Game Game» не является полноценным ИИ-компаньоном, а лишь помогает пользователям практиковать флирт в непринужденной атмосфере. Ограниченная продолжительность разговоров и комедийный характер сценариев призваны предотвратить чрезмерное погружение в виртуальное общение.

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