В Киеве мужчина задушил собственную жену — ему грозит до 15 лет за решеткой

В Киеве мужчина задушил собственную жену. За совершенное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает столичная полиция.
Уточняется, что утром 3 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве в одной из многоэтажек Дарницкого района. На место происшествия немедленно выехали экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа районного управления полиции, эксперты-криминалисты и судебно-медицинский эксперт.
В квартире, на полу одной из комнат, правоохранители обнаружили тело 57-летней женщины с признаками насильственной смерти.
Предварительно установлено, что женщину задушил ее 59-летний муж, который также находился в помещении.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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