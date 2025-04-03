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В четырех городах Украины открыли центры поддержки семей военнопленных

19:48, 3 апреля 2025
Во Львове, Виннице, Николаеве и Харькове открыли Центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести.
В четырех городах Украины открыли центры поддержки семей военнопленных
Фото: УНН
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В четырех городах Украины - Львове, Виннице, Николаеве и Харькове - 2 апреля начали работу Центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Они будут оказывать консультационную, юридическую и психологическую помощь семьям, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Адреса и контакты центров:

  • Львов: ул. Стрыйская, 83, тел. +380506948423, +380682362883
  • Винница: ул. Театральная, 10, тел. +380966396255, +380961348565
  • Николаев: адрес не разглашается из соображений безопасности, запись по тел. +380668690554, +380668224702
  • Харьков: адрес не разглашается из соображений безопасности, запись по тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851

Центры будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Кто будет оказывать помощь?

В центрах будут работать представители государственных учреждений, которые занимаются вопросами военнопленных и пропавших без вести, в частности:

  • региональные представители Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • главные специалисты Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;
  • представители воинских частей ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции и ГСЧС, в которых служил пропавший или пленный;
  • сотрудники СБУ и Службы внешней разведки;
  • следователи Нацполиции;
  • юристы и психологи.

Центры будут функционировать в переходный период, пока не создадут региональные представительства Координационного штаба или не возобновят работу его консультационных центров.

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