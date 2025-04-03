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У чотирьох містах України відкрили центри підтримки родин військовополонених

19:48, 3 квітня 2025
У Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові відкрили Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти.
У чотирьох містах України відкрили центри підтримки родин військовополонених
Фото: УНН
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У чотирьох містах України – Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові – 2 квітня розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Вони надаватимуть консультаційну, юридичну та психологічну допомогу сім’ям, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Адреси та контакти центрів:

  • Львів: вул. Стрийська, 83, тел. +380506948423, +380682362883
  • Вінниця: вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565
  • Миколаїв: адреса не розголошується з міркувань безпеки, запис за тел. +380668690554, +380668224702
  • Харків: адреса не розголошується з міркувань безпеки, запис за тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851

Центри працюватимуть з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.

Хто надаватиме допомогу?

У центрах працюватимуть представники державних установ, які займаються питаннями військовополонених і зниклих безвісти, зокрема:

  • регіональні представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
  • головні спеціалісти Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
  • представники військових частин ЗСУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції та ДСНС, в яких служив зниклий або полонений;
  • співробітники СБУ та Служби зовнішньої розвідки;
  • слідчі Нацполіції;
  • юристи та психологи.

Центри функціонуватимуть у перехідний період, поки не створять регіональні представництва Координаційного штабу або не відновлять роботу його консультаційних центрів.

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МВС Львів військові Харків Миколаїв Вінниця полонені

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