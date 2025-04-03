У чотирьох містах України відкрили центри підтримки родин військовополонених

19:48, 3 квітня 2025
У Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові відкрили Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти.
Фото: УНН
У чотирьох містах України – Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові – 2 квітня розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Вони надаватимуть консультаційну, юридичну та психологічну допомогу сім’ям, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Адреси та контакти центрів:
- Львів: вул. Стрийська, 83, тел. +380506948423, +380682362883
- Вінниця: вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565
- Миколаїв: адреса не розголошується з міркувань безпеки, запис за тел. +380668690554, +380668224702
- Харків: адреса не розголошується з міркувань безпеки, запис за тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851
Центри працюватимуть з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.
Хто надаватиме допомогу?
У центрах працюватимуть представники державних установ, які займаються питаннями військовополонених і зниклих безвісти, зокрема:
- регіональні представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- головні спеціалісти Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
- представники військових частин ЗСУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції та ДСНС, в яких служив зниклий або полонений;
- співробітники СБУ та Служби зовнішньої розвідки;
- слідчі Нацполіції;
- юристи та психологи.
Центри функціонуватимуть у перехідний період, поки не створять регіональні представництва Координаційного штабу або не відновлять роботу його консультаційних центрів.
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