Виконання судових рішень не залежатиме від наявності інших заборон чи черговості поданих заяв – Мін'юст ініціює законодавчі зміни

Реєстраційні дії на підставі судових рішень будуть проводитися як за зверненням заявника, так і автоматично через електронну систему.

Фото: zmina.info

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Міністерство юстиції повідомило про розроблені пропозиції до законодавчого регулювання у сферах державної реєстрації з метою забезпечення публічно-правового інтересу.

Відповідні пропозиції викладені у законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту публічного порядку у сферах державної реєстрації». Вони стосуються положень законів «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Серед основних змін, як повідомили у Мінюсті, наступні.

Автоматизація реєстраційних процедур. Реєстраційні дії на підставі судових рішень будуть проводитися як за зверненням заявника, так і автоматично через електронну систему. Для звернення заявника із судовим рішенням достатнім буде вказати номер провадження, після чого державний реєстратор самостійно отримуватиме судове рішення без додаткових запитів.

Спрощення процесів виконання судових рішень. Їхнє виконання не залежатиме від наявності інших заборон чи черговості поданих заяв. Державна реєстрація публічних обтяжень відбуватиметься поза чергою.

Усунення затримок у розгляді заяв. Якщо реєстраційна дія не проведена протягом 30 днів після подання заяви, вона автоматично вважатиметься відхиленою, що дозволить уникнути накопичення прострочених заяв та зловживань.

Гнучкість у кризових ситуаціях. Кабінет Міністрів України отримає повноваження запроваджувати тимчасові порядки проведення реєстраційних дій у разі відсутності доступу до реєстрів через надзвичайні обставини.

За словами першого заступника міністра юстиції Миколи Кучерявенка, запропоновані зміни сприятимуть ефективному виконанню судових рішень, зменшенню бюрократичних перепон та підвищенню прозорості реєстраційних процедур.

Автор: Наталя Мамченко

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