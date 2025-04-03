Передав майно дитині — звільнився від аліментів: як укласти відповідний договір

Аліментні виплати можна припинити, оформивши нотаріальний договір про передачу у власність дитини, або тому з батьків, з ким вона проживає, нерухомість.

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Якщо один з батьків сплачує аліменти — можна домовитись про припинення таких виплат. Для цього платник повинен передати у власність дитини, або тому з батьків, з ким вона проживає, нерухомість. Це може бути земельна ділянка, квартира, житловий будинок тощо. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Як укласти договір:

зверніться до органу опіки та піклування:

надайте документи на майно та документи, що посвідчують особу (паспорт громадянина України, картка платника податків)

отримайте дозвіл

зверніться до нотаріуса, щоб укласти договір.

Якщо дитині виповнилося 14 років, вона бере участь в укладенні договору.

Що далі:

Після укладення договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно її утримувати.

Майно може належати дитині або дитині та тому з батьків, з ким вона проживає (у спільній частковій власності).

Чи можна продати таке майно:

Так, але поки дитина не стане повнолітньою — лише з дозволу органу опіки та піклування.

Якщо дитині виповнилось 18 років, вона може самостійно розпоряджатися майном, на підставі права власності.

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