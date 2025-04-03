Передав майно дитині — звільнився від аліментів: як укласти відповідний договір

Якщо один з батьків сплачує аліменти — можна домовитись про припинення таких виплат. Для цього платник повинен передати у власність дитини, або тому з батьків, з ким вона проживає, нерухомість. Це може бути земельна ділянка, квартира, житловий будинок тощо. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Як укласти договір:
Якщо дитині виповнилося 14 років, вона бере участь в укладенні договору.
Що далі:
Після укладення договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно її утримувати.
Майно може належати дитині або дитині та тому з батьків, з ким вона проживає (у спільній частковій власності).
Чи можна продати таке майно:
Так, але поки дитина не стане повнолітньою — лише з дозволу органу опіки та піклування.
Якщо дитині виповнилось 18 років, вона може самостійно розпоряджатися майном, на підставі права власності.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.