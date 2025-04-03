У Львові чоловік категорично відмовився від мобілізації через релігійні переконання — що вирішив суд

Працівники ТЦК пропонували йому службу не пов’язану з носінням зброї, але він відхилив і таку пропозицію.

Фото: risu.ua

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У Львові суд покарав військовозобов’язаного, який категорично відмовився від мобілізації через релігійні переконання. Вирок у справі №462/9132/24 виніс Залізничний районний суд міста Львова.

У матеріалах справи вказується, що львів’янин під час оновлення своїх військово-облікових даних пройшов ВЛК та був визнаний придатним до військової служби.

У червні 2024 року чоловік мав з’явитись до збірного пункту для відправки у військову частину.

Водночас від ухилився від мобілізації та відмовився від отримання повістки на відправку, про що співробітники ТЦК склали відповідний акт.

У суді обвинувачений свою вину не визнав.

Чоловік пояснив, що від повістки відмовився, оскільки не хотів бути призваним на військову службу через релігійні переконання.

Він сказав, що є охрещеним служителем Релігійного об’єднання Свідків Єгови в Україні і військова служба для нього є неприйнятною.

Військовозобов’язаний підтвердив, що працівники ТЦК пропонували йому службу не пов’язану з носінням зброї, а іншу, зокрема, роботу з документами та на кухні. Однак він відхилив і такі пропозиції, заявивши, що його релігійні переконання несумісні з будь-якою військовою службою та носінням військової форми.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

На вирок може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду протягом 30 діб з моменту проголошення.

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