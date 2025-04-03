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У Дніпровському районі Києва вибухнув невстановлений предмет – КМДА

14:13, 3 квітня 2025
Чоловіка, який підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, біля гаражів – госпіталізували.
У Дніпровському районі Києва вибухнув невстановлений предмет – КМДА
Джерело фото: Getty Images
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У Дніпровському районі стався вибух невстановленого предмета. Чоловіка, який підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, біля гаражів – госпіталізували, він отримав поранення. Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що пожежі на місці події немає.

Нагадаємо, що у Деснянському районі Києві на ринку «Юність» стався вибух. У поліції зазначили, що наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.

При виявленні підозрілих знахідок:

  • одразу телефонуйте за номером 101;
  • позначте місце знахідки;
  • відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;
  • дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місце розташування підозрілого предмета;
  • у жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;
  • не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати в землю, кидати у водойми тощо.

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поліція Київ КМДА

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