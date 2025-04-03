У Дніпровському районі Києва вибухнув невстановлений предмет – КМДА

У Дніпровському районі стався вибух невстановленого предмета. Чоловіка, який підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, біля гаражів – госпіталізували, він отримав поранення. Про це повідомили у КМДА.
Зазначається, що пожежі на місці події немає.
Нагадаємо, що у Деснянському районі Києві на ринку «Юність» стався вибух. У поліції зазначили, що наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.
При виявленні підозрілих знахідок:
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