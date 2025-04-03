В Днепровском районе Киева взорвался неопознанный предмет – КГГА

В Днепровском районе произошел взрыв неопознанного предмета. Мужчину, который поднял неопознанный предмет, обмотанный проводом, возле гаражей – госпитализировали, он получил ранения. Об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, что пожара на месте происшествия нет.
Напомним, что в Деснянском районе Киева на рынке «Юность» произошел взрыв. В полиции отметили, что в настоящее время все обстоятельства события устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы.
При обнаружении подозрительных находок:
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