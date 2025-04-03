В Днепровском районе Киева взорвался неопознанный предмет – КГГА

Мужчину, который поднял неопознанный предмет, обмотанный проводом, возле гаражей – госпитализировали.

Источник фото: Getty Images

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В Днепровском районе произошел взрыв неопознанного предмета. Мужчину, который поднял неопознанный предмет, обмотанный проводом, возле гаражей – госпитализировали, он получил ранения. Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что пожара на месте происшествия нет.

Напомним, что в Деснянском районе Киева на рынке «Юность» произошел взрыв. В полиции отметили, что в настоящее время все обстоятельства события устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы.

При обнаружении подозрительных находок:

сразу звоните по номеру 101;

обозначьте место находки;

отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;

дождитесь приезда специалистов и укажите место расположения подозрительного предмета;

ни в коем случае не трогайте находки собственными руками и не позволяйте это делать другим;

не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и т.д.

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