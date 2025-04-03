В США женщина угостила мужа коктейлем с антифризом — она ​​получила пожизненное заключение за отравление

Мужчина умер от отравления этиленгликолем – химическим веществом, содержащимся в антифризах и тормозной жидкости.

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В американском штате Джорджия женщину приговорили к пожизненному заключению за отравление мужа антифризом. Об этом сообщает People.

Торри Федрик была признана виновной в убийстве своего мужа — Фила Федрика — после двухлетнего расследования его смерти в сентябре 2021 года.

Суд установил, что Фил умер от отравления этиленгликолем — химическим веществом, содержащимся в антифризах и тормозной жидкости.

Медперсонал больницы заподозрил отравление еще во время госпитализации мужчины. Он умер через неделю после поступления в больницу. Вскрытие подтвердило наличие токсичных веществ, характерных для антифриза.

Указывается, что Торри признали виновной в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и нанесении тяжких телесных повреждений.

В ходе судебного процесса дети супругов — Фил-младший и Фил’незия — частично отказались от показаний, которые, по словам прокуратуры, они давали полиции во время расследования.

Защита настаивала, что Фил мог совершить самоубийство. Дети заявили, что не видели, как отец пил подозрительный коктейль, хотя ранее один из них якобы сообщал об этом следователям.

Во время допроса Фил-младший отметил, что сказал следователям то, что, по его мнению, они хотели услышать — эту версию прокуратура поставила под сомнение.

Адвокаты также заявили, что следствию не удалось найти ни сам антифриз, ни напиток, которым, по версии обвинения, Торри отравила мужа.

Согласно сообщению, хотя женщину приговорили к пожизненному заключению, она имеет право на условно-досрочное освобождение.

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