Практика судов
  1. В мире

В США женщина угостила мужа коктейлем с антифризом — она ​​получила пожизненное заключение за отравление

18:58, 3 апреля 2025
Мужчина умер от отравления этиленгликолем – химическим веществом, содержащимся в антифризах и тормозной жидкости.
В США женщина угостила мужа коктейлем с антифризом — она ​​получила пожизненное заключение за отравление
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В американском штате Джорджия женщину приговорили к пожизненному заключению за отравление мужа антифризом. Об этом сообщает People.

Торри Федрик была признана виновной в убийстве своего мужа — Фила Федрика — после двухлетнего расследования его смерти в сентябре 2021 года.

Суд установил, что Фил умер от отравления этиленгликолем — химическим веществом, содержащимся в антифризах и тормозной жидкости.

Медперсонал больницы заподозрил отравление еще во время госпитализации мужчины. Он умер через неделю после поступления в больницу. Вскрытие подтвердило наличие токсичных веществ, характерных для антифриза.

Указывается, что Торри признали виновной в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и нанесении тяжких телесных повреждений.

В ходе судебного процесса дети супругов — Фил-младший и Фил’незия — частично отказались от показаний, которые, по словам прокуратуры, они давали полиции во время расследования.

Защита настаивала, что Фил мог совершить самоубийство. Дети заявили, что не видели, как отец пил подозрительный коктейль, хотя ранее один из них якобы сообщал об этом следователям.

Во время допроса Фил-младший отметил, что сказал следователям то, что, по его мнению, они хотели услышать — эту версию прокуратура поставила под сомнение.

Адвокаты также заявили, что следствию не удалось найти ни сам антифриз, ни напиток, которым, по версии обвинения, Торри отравила мужа.

Согласно сообщению, хотя женщину приговорили к пожизненному заключению, она имеет право на условно-досрочное освобождение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США отравление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщина нашла на остановке банковскую карту и оставила ее себе — Верховный Суд указал, что такие действия образуют состав преступления

Платежная карта является разновидностью официальных документов, поэтому оставление себе найденной банковской карты на имя потерпевшей является присвоением официального документа.

В Украине существенно уменьшилось количество оправдательных приговоров – отчет Верховного Суда

В 2024 году количество оправдательных приговоров, которые были оставлены судами всех инстанций «в силе», сократилось почти на 21%.

Депутаты предлагают изменения в Уголовный кодекс относительно боевого иммунитета

Народные депутаты считают упущением то, что в настоящее время не определено, что преступлением «не являются деяния, приведшие к потерям личного состава».

Евросоюз планирует упростить закон GDPR о конфиденциальности персональных данных, поскольку он мешает бизнесу

Пересмотр закона GDPR — следующий в списке «крестового похода» ЕС против избыточного регулирования — Politico.

Исполнение судебных решений не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений – Минюст инициирует законодательные изменения

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и автоматически через электронную систему.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду