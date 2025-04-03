Правительство утвердило порядок проверки таможенников на детекторе лжи

Результаты опроса на детекторе лжи не могут служить основанием для инициирования уголовного производства, дисциплинарного производства, а также для принятия решения об отказе объекту опроса в занятии должности.

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Кабмин постановлением от 1 апреля №366 утвердил порядок проведения психофизиологического опроса должностных лиц таможенных органов и кандидатов на занятие должностей государственной службы в таможенных органах с применением полиграфа. То есть, детектора лжи.

Инициатором опроса может выступать глава Государственной таможенной службы (или и.о.) и его заместители, руководители других таможенных органов, должностное лицо таможенного органа, в отношении которого получена информация о возможных фактах нарушений требований антикоррупционного законодательства или других противоправных действий, правонарушений, либо в отношении которого возникли сомнения относительно правдивости предоставленной информации.

Целью является получение вероятной и ориентировочной информации для выяснения степени ее достоверности и полноты, получения дополнительных сведений, которые могут использоваться для предотвращения и выявления коррупционных и других правонарушений в сфере служебной деятельности и т.д.

Основной задачей опроса является повышение эффективности служебных расследований, проверок в Государственной таможенной службе, а также обеспечение кадровой безопасности, прозрачности и объективности при опросе кандидатов на должности государственной службы в таможенных органах.

Опрос не предполагает получения неопровержимых результатов относительно реакции лица на психологические стимулы, а выводы опроса носят исключительно вероятный и ориентировочный характер.

Основаниями для проведения опроса являются задание от инициатора, утвержденное главой Государственной таможенной службы, и заявление объекта опроса. Инициатор готовит и подписывает задание, после чего подает его на утверждение главе Государственной таможенной службы. Глава Государственной таможенной службы определяет срок проведения опроса и ответственное лицо (специалиста-полиграфолога), которому поручается его провести, и утверждает задание. Задание, предоставленное главой Государственной таможенной службы, утверждению не подлежит.

К заданию могут прилагаться материалы, в которых указана информация, правдивость которой вызывает сомнения, и информация, подтверждающая такие сомнения.

Опрос предусматривает соблюдение таких общих принципов, как добровольное согласие, законность, комплексность, конфиденциальность и всестороннее обеспечение прав и свобод человека.

Согласно принципу добровольного согласия, специалист-полиграфолог начинает опрос только при наличии всех оснований для его проведения, при отсутствии у объекта опроса проблем со здоровьем и других причин.

При этом специалист-полиграфолог должен убедиться, что согласие является добровольным, а не результатом угроз, принуждения, давления или других незаконных средств воздействия на объект опроса со стороны третьих лиц или заинтересованных лиц.

Отказ от участия в опросе не может быть причиной давления на объект опроса или нарушения его законных прав и свобод.

Объект опроса имеет право знать причину опроса, перечень вопросов, отказаться от участия в нем на любом этапе, не давать объяснений относительно возникновения у него тех или иных реакций, а также ознакомиться с результатами опроса.

Опрос кандидатов на занятие должностей государственной службы в таможенных органах проводится в отношении кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, перед определением субъектом назначения победителя конкурса для выявления:

признаков сокрытия или искажения анкетных данных, отдельных фактов биографии;

признаков злоупотребления алкогольными напитками, употребления наркотических и (или) психотропных веществ без назначения врача;

скрытых мотивов поступления на государственную службу, назначения (перевода) на должность государственной службы в таможенных органах;

контактов с членами преступных организаций;

участия в деятельности запрещенных общественных объединений или религиозных организаций, членства в политических партиях, наличия документов, подтверждающих право на длительное проживание на территории другого государства;

разглашения объектом опроса сведений, составляющих государственную тайну, служебную или конфиденциальную информацию.

Опрос применяется для повышения эффективности служебных расследований, проверок в Государственной таможенной службе, для получения информации о:

возможности причастности объекта опроса к подготовке или совершению правонарушения;

правдивости информации, предоставленной объектом опроса;

механизме и способе совершения правонарушения;

подготовке к совершению коррупционных и других противоправных действий со стороны должностных лиц таможенных органов;

незаконных посягательствах, связанных с выполнением объектом опроса должностных обязанностей;

разглашении объектом опроса сведений, составляющих государственную тайну, служебную или конфиденциальную информацию.

Опрос также применяется для сужения круга лиц, вероятно причастных к проверяемому событию.

Опрос проводится по инициативе лица, выразившего желание быть опрошенным, для проверки информации, указанной им или о нем.

Для обеспечения объективности результатов опроса должны быть соблюдены условия относительно:

состояния помещения;

надлежащего физического и психологического состояния объекта опроса.

Для проведения опроса используется специально оборудованное или приспособленное служебное помещение, которое соответствует следующим требованиям:

площадь — не менее 10 кв. метров;

высота — не менее 2,5 метра;

стены помещения окрашены в нейтральные пастельные цвета без деталей, отвлекающих внимание;

защищенность от воздействия внешних факторов (яркий свет, шум, вибрация и т.д.), которые могут повлиять на объективность опроса;

техническая защищенность в соответствии с требованиями законодательства о нормах технической защиты помещений, в которых обрабатывается информация с ограниченным доступом.

Опрос не проводится, если у объекта опроса выявлено и документально подтверждено:

острое заболевание;

обострение хронического заболевания;

болевой синдром;

инфекционное заболевание;

заболевание, сопровождающееся сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточностью;

беременность (кроме случаев, когда опрос проводится по согласованию и/или по инициативе объекта опроса);

другое состояние, исключающее возможность проведения опроса.

Опрос также не проводится, если:

специалист-полиграфолог непосредственно подчинен объекту опроса;

объект опроса является близким лицом специалиста-полиграфолога;

у специалиста-полиграфолога имеется потенциальный или реальный конфликт интересов.

Если специалист-полиграфолог непосредственно подчинен объекту опроса, процедура опроса проводится другим специалистом-полиграфологом, обладающим соответствующими знаниями и отвечающим установленным квалификационным требованиям.

С объектом опроса обсуждаются содержание и форма всех вопросов, которые будут ему заданы. Вопросы не могут касаться частной или семейной жизни объекта опроса, ограничивать его свободу мысли, совести, религии или выражения взглядов.

В процессе опроса специалист-полиграфолог задает только те вопросы, которые были предварительно обсуждены с объектом опроса.

Во время опроса с письменного согласия объекта опроса могут применяться аудио- и видеозапись.

Опрос не может длиться более 2 часов без перерыва, а в целом — более четырех часов в течение одного рабочего дня. Опрос не проводится в нерабочее время, в выходные, праздничные и нерабочие дни.

После завершения опроса специалист-полиграфолог знакомит объект опроса с справкой. Ознакомившись со справкой, объект опроса ставит на ней свою подпись, указывает дату и фамилию.

Ознакомление происходит исключительно в помещениях структурного подразделения, в штатное расписание которого входит должность специалиста-полиграфолога, и без использования технических средств получения копии.

Копии справки объекту опроса не предоставляются.

Результаты опроса должностного лица таможенного органа во время прохождения службы в таком органе подлежат обязательному уничтожению через 7 календарных дней.

Результаты опроса кандидата на занятие должности в таможенном органе подлежат обязательному уничтожению через 14 календарных дней после объявления результатов конкурса на занятие соответствующей должности.

Уничтожение результатов и других материалов опроса осуществляет специалист-полиграфолог путем механического измельчения до состояния, исключающего их прочтение и восстановление, в присутствии должностного лица структурного подразделения, ответственного за ведение архивного дела, с обязательным составлением акта об уничтожении результатов и других материалов опроса.

Изготовление и хранение копий результатов опроса запрещено.

Результаты опроса используются исключительно как информация вероятного характера, способствующая формированию характеристики кандидата на должность государственной службы в таможенном органе или должностного лица таможенного органа.

Результаты опроса не могут служить основанием для инициирования уголовного производства, дисциплинарного производства или производства по делу об административном правонарушении, а также для принятия решения об отказе объекту опроса в занятии должности.

Автор: Наталя Мамченко

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