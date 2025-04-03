Уряд затвердив порядок перевірки митників на детекторі брехні

Результати опитування на детекторі брехні не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження, дисциплінарного провадження чи для прийняття рішення про відмову об’єкту опитування в зайнятті посади.

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Кабмін постановою від 1 квітня №366 затвердив порядок проведення психофізіологічного опитування посадових осіб митних органів та кандидатів на зайняття посад державної служби в митних органах із застосуванням поліграфа. Тобто, детектора брехні.

Ініціатором опитування може виступати голова Держмитслужби (або в. о.) та його заступники, керівники інших митних органів, посадова особа митного органу, стосовно якої отримано інформацію про можливі факти порушень вимог антикорупційного законодавства або інших протиправних дій, правопорушень або щодо якої висунуто сумніви стосовно правдивості наданої інформації.

Метою є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації для з’ясування ступеня її достовірності та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватися для запобігання та виявлення корупційних, інших правопорушень у сфері службової діяльності тощо.

Основним завданням опитування є підвищення ефективності службових розслідувань, перевірок у Держмитслужбі, а також забезпечення кадрової безпеки, прозорості, об’єктивності під час опитування кандидатів на посади державної служби в митних органах.

Опитування не передбачає отримання незаперечних результатів щодо реагування особи на психологічні стимули, а висновки опитування мають виключно ймовірний та орієнтувальний характер.

Підставами для проведення опитування є завдання від ініціатора, затверджене головою Держмитслужби, та заява об’єкта опитування. Ініціатор готує і підписує завдання, після чого подає його для затвердження головою Держмитслужби. Голова Держмитслужби визначає строк проведення опитування та відповідальну особу (спеціаліста-поліграфолога), якій доручається його провести, та затверджує завдання. Завдання, надане головою Держмитслужби, затвердженню не підлягає.

До завдання можуть додаватися матеріали, в яких зазначається інформація, правдивість якої викликає сумніви, та інформація, яка підтверджує такі сумніви.

Опитування передбачає дотримання таких загальних принципів, як добровільна згода, правомірність, комплексність, конфіденційність та всебічне забезпечення прав і свобод людини.

Згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст-поліграфолог починає опитування лише за умови наявності всіх підстав для проведення опитування, за відсутності в об’єкта опитування проблем, пов’язаних із здоров’ям, та інших причин.

При цьому спеціаліст-поліграфолог повинен пересвідчитися у тому, що згода є добровільною, а не наслідком загроз, примусу, тиску чи інших незаконних засобів впливу на об’єкт опитування з боку сторонніх чи заінтересованих осіб.

Відмова від участі в опитуванні не може бути причиною тиску на об’єкт опитування, порушення його законних прав та свобод.

Об’єкт опитування має право знати причину опитування, перелік питань, відмовитися від участі в ньому на будь-якому етапі, не давати пояснень щодо виникнення в нього тих чи інших реакцій, а також ознайомитись з результатами опитування.

Опитування кандидатів на зайняття посад державної служби в митних органах здійснюється стосовно кандидатів, вибраних конкурсною комісією, перед визначенням суб’єктом призначення переможця конкурсу для виявлення:

ознак приховування чи викривлення анкетних даних, окремих фактів біографії;

ознак зловживання алкогольними напоями, вживання наркотичних та (або) психотропних речовин без призначення лікаря;

прихованих мотивів прийняття на державну службу, призначення (переведення) на посаду державної служби в митних органах;

контактів із членами злочинних організацій;

участі в діяльності заборонених громадських об’єднань чи релігійних організацій, членства в політичних партіях, наявності документів, що підтверджують право на тривале проживання на території іншої держави;

розголошення об’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

Опитування застосовується для підвищення ефективності службових розслідувань, перевірок у Держмитслужбі, для отримання інформації про:

можливість причетності об’єкта опитування до підготовки або вчинення правопорушення;

правдивість інформації, наданої об’єктом опитування;

механізм і спосіб здійснення правопорушення;

підготовку до вчинення корупційних та інших протиправних дій з боку посадових осіб митних органів;

незаконні посягання, пов’язані з виконанням об’єктом опитування посадових обов’язків;

розголошення об’єктом опитування відомостей, що становлять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

Опитування застосовується також для звужування кола осіб, ймовірно причетних до події, що перевіряється.

Опитування застосовується за ініціативою особи, яка виявила бажання бути опитаною, для перевірки інформації, зазначеної нею або стосовно неї.

Для забезпечення об’єктивності результатів опитування має бути дотримано умови щодо:

стану приміщення;

належного фізичного та психологічного стану об’єкта опитування.

Для проведення опитування використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:

площа — не менше 10 кв. метрів;

висота — не менше 2,5 метра;

стіни приміщення пофарбовані в нейтральні пастельні кольори без деталей, які відвертають увагу;

захищеність від впливу зовнішніх факторів (яскраве світло, шум, вібрація тощо), які можуть вплинути на об’єктивність опитування;

технічна захищеність відповідно до вимог законодавства щодо норм технічного захисту приміщень, в яких обробляється інформація з обмеженим доступом.

Опитування не проводиться, якщо в об’єкта опитування виявлено та документально підтверджено:

гостре захворювання;

загострення хронічного захворювання;

больовий синдром;

інфекційне захворювання;

захворювання, що супроводжується серцево-судинною чи дихальною недостатністю;

вагітність (крім випадків, коли опитування проводиться за погодженням та/або з ініціативи об’єкта опитування);

інший стан, який не допускає можливості проведення опитування.

Опитування також не проводиться, якщо:

спеціаліст-поліграфолог є безпосередньо підпорядкований об’єкту опитування;

об’єкт опитування є близькою особою спеціаліста-поліграфолога;

у спеціаліста-поліграфолога наявний потенційний конфлікт інтересів або реальний конфлікт інтересів.

Якщо спеціаліст-поліграфолог безпосередньо підпорядкований об’єкту опитування, процедура опитування проводиться іншим спеціалістом-поліграфологом, який має відповідні знання та відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам.

З об’єктом опитування обговорюються зміст та форма всіх запитань, які будуть йому поставлені. Запитання не можуть стосуватися приватного або сімейного життя об’єкта опитування, обмежувати його свободу думки, совісті, релігії або вираження поглядів.

У процесі опитування спеціаліст-поліграфолог ставить тільки ті питання, що були попередньо обговорені з об’єктом опитування.

Під час опитування за письмовою згодою об’єкта опитування можуть застосовуватися аудіо- та відеозапис.

Опитування не може тривати більше ніж 2 години без перерви, а в цілому — більше чотирьох годин протягом одного робочого дня. Опитування не проводиться в позаробочий час, у вихідні, святкові та неробочі дні.

Після завершення опитування спеціаліст-поліграфолог ознайомлює об’єкт опитування з довідкою. Ознайомившись з довідкою, об’єкт опитування ставить на ній свій підпис і зазначає дату та прізвище.

Ознайомлення відбувається виключно у приміщеннях структурного підрозділу, до штатного розпису якого входить посада спеціаліста-поліграфолога, та без використання технічних засобів отримання копії.

Копії довідки об’єкту опитування не надаються.

Результати опитування посадової особи митного органу під час проходження служби в такому органі підлягають обов’язковому знищенню через 7 календарних днів.

Результати опитування кандидата на зайняття посади в митному органі підлягають обов’язковому знищенню через 14 календарних днів після оголошення результатів конкурсу на зайняття відповідної посади.

Знищення результатів та інших матеріалів опитування здійснює спеціаліст-поліграфолог шляхом механічного подрібнення до стану, що унеможливлює їх прочитання і відновлення, у присутності посадової особи структурного підрозділу, відповідального за ведення архівної справи, з обов’язковим складенням акта про знищення результатів та інших матеріалів опитування.

Виготовлення та збереження копій результатів опитування заборонено.

Результати опитування використовуються виключно як інформація ймовірного характеру, що сприяє формуванню характеристики кандидата на посаду державної служби в митному органі або посадової особи митного органу.

Результати опитування не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження, дисциплінарного провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення чи для прийняття рішення про відмову об’єкту опитування в зайнятті посади.

Автор: Наталя Мамченко

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