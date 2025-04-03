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У Нідерландах суд тестує ШІ як помічника при написанні вироків у кримінальних справах

18:36, 3 квітня 2025
При цьому ШІ не брав участі в процесі ухвалення рішень.
У Нідерландах суд тестує ШІ як помічника при написанні вироків у кримінальних справах
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У Нідерландах Окружний суд Роттердама провів експеримент із використання штучного інтелекту для допомоги у складанні мотиваційної частини вироку у кримінальній справі. ШІ використовувався виключно як інструмент для написання цієї частини, яка пояснює підстави рішення суду щодо покарання, передає de Rechtspraak.

У межах цього експерименту судді та секретарі суду використовували ШІ для генерації початкового проекту мотиваційної частини вироку. Цей розділ вироку містить пояснення того, чому було обрано конкретне покарання для підсудного. Він відіграє ключову роль у роз’ясненні судового рішення для підсудного, прокурора, потерпілого та суспільства загалом.

Після винесення вироку всі сторони були негайно проінформовані про використання ШІ у процесі підготовки тексту. Після цього суд опублікував офіційну заяву щодо експерименту.

Пропозиції, згенеровані ШІ для мотиваційної частини, ґрунтувалися на загальних даних справи і були ретельно перевірені суддями та секретарем суду. Судді дотримувалися стандартних процедур: секретар готував чернетку, яка потім колективно редагувалася суддями для фіналізації мотиваційної частини вироку.

Зазначається, що ШІ не брав участі в ухваленні рішень, підготовці самого вироку або в оцінці обставин справи.

Судді та секретар суду повідомили про позитивні результати співпраці з ШІ. Інструмент допоміг пришвидшити процес підготовки тексту та забезпечив більш структурований і впорядкований підхід до формування мотиваційної частини.

Попри позитивні підсумки, судді та секретар висловили занепокоєння щодо майбутнього використання публічних ШІ-інструментів у судовій системі. Вони зазначили, що обмеженість введення інформації в публічні ШІ знижує їхню ефективність. Також існує ризик передчасного розкриття надмірного обсягу інформації про справу публічній ШІ-мережі, що може призвести до потенційних етичних та юридичних ускладнень.

Для вирішення цих проблем судді та секретар запропонували створити внутрішню, захищену ШІ-систему, спеціально розроблену для потреб судової влади. Така система використовувала б лише конфіденційні дані, що дозволило б вводити більш релевантну та специфічну інформацію щодо справ.

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суд штучний інтелект

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