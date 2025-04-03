У Києві на ринку «Юність» стався вибух: одна людина загинула, друга — поранена, фото

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.

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У Деснянському районі Києві на ринку «Юність» стався вибух. Одна людина загинула, друга отримала поранення. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Пораненого чоловіка госпіталізували.

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.

У поліції зазначили, що наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.

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