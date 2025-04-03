Марко Рубіо прокоментував чутки про імовірні наміри виходу США з НАТО

Держсекретар США перед засіданням глав МЗС країн НАТО заявив, що Сполучені Штати Америки є частиною Альянсу.

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Сполучені Штати Америки є частиною НАТО. Про це у Брюсселі під час спільної заяви з генеральним секретарем Альянсу заявив державний секретар США Марко Рубіо.

«Сполучені Штати – це НАТО, вони є настільки ж активними в НАТО, якими вони завжди були. Президент Сполучених Штатів зробив це дуже ясним – він підтримує НАТО, і ми залишатимемося в НАТО», - заявив державний секретар США, якого цитує Укрінформ.

Утім, для успішного існування НАТО Марко Рубіо чекає на зміни з боку інших членів Альянсу, зокрема збільшення їхніх військових бюджетів.

«Нам треба, щоб НАТО ставав більш життєздатним. Єдиний шлях, щоб Альянс став сильнішим і більш життєздатним – через посилення (оборонних) спроможностей… Ми пріоритизуємо оборону і розраховуємо на те саме», – пояснив він.

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