Як отримати статус УБД членам добровольчих формувань територіальної громади — список документів

Українські добровольці з територіальних громад можуть отримати право на статус учасника бойових дій.

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Члени добровольчих формувань територіальної громади, які виконували бойові завдання в районах ведення бойових дій, можуть отримати статус учасника бойових дій.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як членам ДФТГ отримати статус УБД.

Куди звертатися:

до командира ДФТГ;

якщо ДФТГ розформовано — до командира військової частини Сил ТРО ЗСУ;

до Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у військовій частині (А1155, А5725, А5833, А5509, А5617), якій підпорядковується ДФТГ.

Які документи необхідні:

заява (за формою в додатку 8 до Постанови КМУ № 413 від 20.08.2014);

довідка про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф (за формою в додатку 7 до Постанови КМУ № 413 від 20.08.2014).

Хто та скільки розглядає документи:

військова частина, якій підпорядковується ДФТГ. Уповноважена особа вносить дані до Єдиного державного реєстру ветеранів війни в режимі реального часу;

комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій приймає рішення впродовж місяця.

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