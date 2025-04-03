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Як отримати статус УБД членам добровольчих формувань територіальної громади — список документів

18:00, 3 квітня 2025
Українські добровольці з територіальних громад можуть отримати право на статус учасника бойових дій.
Як отримати статус УБД членам добровольчих формувань територіальної громади — список документів
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Члени добровольчих формувань територіальної громади, які виконували бойові завдання в районах ведення бойових дій, можуть отримати статус учасника бойових дій.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як членам ДФТГ отримати статус УБД.

Куди звертатися:

  • до командира ДФТГ;
  • якщо ДФТГ розформовано — до командира військової частини Сил ТРО ЗСУ;
  • до Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у військовій частині (А1155, А5725, А5833, А5509, А5617), якій підпорядковується ДФТГ.

Які документи необхідні:

  • заява (за формою в додатку 8 до Постанови КМУ № 413 від 20.08.2014);
  • довідка про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф (за формою в додатку 7 до Постанови КМУ № 413 від 20.08.2014).

Хто та скільки розглядає документи:

  • військова частина, якій підпорядковується ДФТГ. Уповноважена особа вносить дані до Єдиного державного реєстру ветеранів війни в режимі реального часу;
  • комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій приймає рішення впродовж місяця.

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