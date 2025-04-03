Користувачів Електронного суду попередили про можливі перебої в роботі системи 5 квітня

5 квітня може бути не доступний електронний кабінет Електронного суду.

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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» попередило користувачів Електронного суду, що 5 квітня може бути не доступний електронний кабінет. Про це повідомили у пресслужбі ДІ ІСС.

Зазначається, що перебої в роботі системи можуть бути у зв'язку з плановими технічними роботами.

Раніше ми писали, що відтепер усі електронні клопотання, подані НАБУ через іКейс, автоматично доступні підозрюваним та адвокатам у кабінеті Електронного суду.

Додамо, нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду набуло чинності.

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