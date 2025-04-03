Відтепер усі електронні клопотання, подані НАБУ через іКейс, автоматично доступні підозрюваним та адвокатам у кабінеті Електронного суду – НАБУ

З 3 квітня ВАКС приймає клопотання про продовження строку дії обов’язків через інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс».

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Вищий антикорупційний суд з 3 квітня розпочав приймати клопотання про продовження строку дії обов’язків через інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс».

Відтепер усі електронні клопотання, подані органами досудового розслідування через «іКейс», автоматично стають доступними підозрюваним та їхнім захисникам у кабінеті Електронного суду.

Раніше ВАКС уже запровадив можливість подання через «іКейс» клопотань про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, а також клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів. Новий крок ще більше розширює цифрові можливості.

Як зазначали у НАБУ, «іКейс» інтегрована з Єдиним реєстром досудових розслідувань та системами судових органів, що дозволяє НАБУ, САП та ВАКС взаємодіяти онлайн. Повноцінний запуск «іКейс» в НАБУ відбувся 16 грудня 2021 року.

Автор: Наталя Мамченко

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