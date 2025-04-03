Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Відтепер усі електронні клопотання, подані НАБУ через іКейс, автоматично доступні підозрюваним та адвокатам у кабінеті Електронного суду – НАБУ

12:01, 3 квітня 2025
З 3 квітня ВАКС приймає клопотання про продовження строку дії обов’язків через інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс».
Відтепер усі електронні клопотання, подані НАБУ через іКейс, автоматично доступні підозрюваним та адвокатам у кабінеті Електронного суду – НАБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд з 3 квітня розпочав приймати клопотання про продовження строку дії обов’язків через інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс».

Відтепер усі електронні клопотання, подані органами досудового розслідування через «іКейс», автоматично стають доступними підозрюваним та їхнім захисникам у кабінеті Електронного суду.

Раніше ВАКС уже запровадив можливість подання через «іКейс» клопотань про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, а також клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів. Новий крок ще більше розширює цифрові можливості.

Як зазначали у НАБУ, «іКейс» інтегрована з Єдиним реєстром досудових розслідувань та системами судових органів, що дозволяє НАБУ, САП та ВАКС взаємодіяти онлайн. Повноцінний запуск «іКейс» в НАБУ відбувся 16 грудня 2021 року.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

НАБУ ВАКС Електронний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відтепер усі електронні клопотання, подані НАБУ через іКейс, автоматично доступні підозрюваним та адвокатам у кабінеті Електронного суду – НАБУ

З 3 квітня ВАКС приймає клопотання про продовження строку дії обов’язків через інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс».

Для кандидатів у водії і водіїв запровадять комплексне медобстеження – Михайло Радуцький вніс постанову про прийняття законопроекту

Відповідно до рекомендованого до прийняття законопроекту дані про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії будуть передаватися з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка взаємодіє з Реєстром військовозобовʼязаних.

Як і за що судили українських військових у 2024 році: звіт Верховного Суду

За кримінальні правопорушення у 2024 році засуджено 6 532 військовослужбовця, але за військові правопорушення вироків стало менше.

Велика Палата Верховного Суду визначатиме, чи має прокурор право звертатися до суду щодо стану бомбосховищ

Виключна правова проблема, яка має бути вирішена ВП ВС: чи має прокурор право звертатися до адмінсуду в інтересах ДСНС, яка після змін законодавства сама не наділена прямими повноваженнями щодо подання таких позовів, проте фактично здійснює контроль за станом захисних споруд.

Чоловіка мобілізували, незважаючи на відстрочку за розпорядженням Генштабу ЗСУ, яке він не міг показати працівникам ТЦК, бо це інформація з обмеженим доступом – суд скасував рішення

Копія відповідного розпорядження Генштабу ЗСУ позивачу на руки не видавалася, адже такому було присвоєно гриф «для службового користування», тому він не міг показати його працівникам ТЦК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду