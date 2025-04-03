Отныне все электронные ходатайства, поданные НАБУ через иКейс, автоматически доступны подозреваемым и адвокатам в кабинете Электронного суда – НАБУ

С 3 апреля ВАКС принимает ходатайства о продлении срока действия обязанностей через информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования «иКейс».

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Высший антикоррупционный суд с 3 апреля начал принимать ходатайства о продлении срока действия обязанностей через информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования «иКейс».

Отныне все электронные ходатайства, поданные органами досудебного расследования через «иКейс», автоматически становятся доступными подозреваемым и их защитникам в кабинете Электронного суда.

Ранее ВАКС уже ввел возможность подачи через «иКейс» ходатайств о предоставлении разрешения на обыск жилья или другого владения лица, а также ходатайств о временном доступе к вещам и документам. Новый шаг еще больше расширяет цифровые возможности.

Как отмечали в НАБУ, «иКейс» интегрирована с Единым реестром досудебных расследований и системами судебных органов, что позволяет НАБУ, САП и ВАКС взаимодействовать онлайн. Полноценный запуск «иКейс» в НАБУ состоялся 16 декабря 2021 года.

Автор: Наталя Мамченко

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