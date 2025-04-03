ВСП уволил судью Покровского райсуда Ирину Едаменко после квалифоценивания

Судью по результатам квалификационного оценивания признали такой, что не соответствует занимаемой должности.

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Высший совет правосудия принял решение об увольнении Едаменко Ирины Витальевны с должности судьи Покровского районного суда Днепропетровской области.

Как указали в ВСП, решение принято в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором указано, что по результатам квалификационного оценивания судей местных судов судью Ирину Едаменко признали такой, что не соответствует занимаемой должности.

Согласно пункту 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, соответствие занимаемой должности судьи, который был назначен на должность сроком на пять лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Обнаружение по результатам такого оценивания несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добродетели либо отказ судьи от такого оценивания является основанием для увольнения судьи с должности.

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