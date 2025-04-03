Виталий Кличко объяснил, почему нельзя уволить секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко

По словам Кличко, у Владимира Бондаренко статус свидетеля.

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Киевсовет 3 апреля планирует принять решение о возвращении в пользование громады земельных участков, которые фигурируют в резонансном «земельном деле». В частности, по словам мэра Виталия Кличко, речь идет о 5 решениях Киевсовета относительно 7 земельных участков. В то же время, как указывается, аудит ранее принятых Киевсоветом решений продолжается.

«Всего за этот созыв было принято около 5 тысяч решений по земле. Четверть из них уже проверили. Инициировано 15 судебных исков о признании недействительными регистраций имущества. Материалы направляем в правоохранительные органы», — отметил Кличко.

В то же время, что касается резонансной темы, а именно расследований в земельной сфере столицы, то на данный момент со своих должностей в КГГА были уволены:

заместитель главы КГГА Петр Оленич;

заместитель руководителя КП «Киевблагоустрий» Алексей Мушта;

заместитель директора КП «Спецжилищофонд» Юрий Леонов.

Депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев уволен с должности директора КП «Инженерный центр».

По словам Кличко, также фракция партии «Удар» начала процедуру отзыва его с должности депутата Киевсовета, так как он является подозреваемым в уголовном производстве.

Уволены также следующие должностные лица:

директор коммунального предприятия «Киевский институт земельных отношений» Игорь Долинский;

директор КП «Спецжилищофонд» Владимир Шарий;

заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святыня.

Директор коммунального предприятия «Финансовая компания «Жилинвест» Виктор Погребной находится на больничном.

«Как только выйдет — будет уволен», — заявил Кличко.

В то же время, что касается других должностных лиц, имена которых звучали в журналистском расследовании, то, по словам мэра Киева, у них «неопределенный процессуальный статус в уголовном производстве».

«А у Владимира Бондаренко — статус свидетеля. И его, как секретаря Киевсовета, избирали депутаты. Они и могут его уволить. Согласно регламенту Киевсовета и процедур. На данный момент он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Готовить и вести заседания буду я — как городской голова», — отметил Кличко.

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