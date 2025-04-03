Министр обороны Эстонии Певкур анонсировал визит в Украину в начале недели

Министр обороны Эстонии посетит Киев для обсуждения новой помощи Украине.

Фото: Getty Images

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур планирует посетить Украину в начале следующей недели. Об этом он сообщил перед встречей министров обороны ЕС в Варшаве, передает «Укринформ».

По словам Певкура, в Киеве он встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и передаст ему подробную информацию о дальнейшей помощи от Эстонии.

«Я буду в Киеве в понедельник и передам всю информацию относительно того, что мы отправим в Украину. Эту информацию я передам своему украинскому коллеге Рустему Умерову», - отметил эстонский министр.

Он также напомнил, что Эстония недавно завершила программу помощи Украине, направляя 0,25% своего ВВП на поддержку. В то же время страна решила продолжать эту инициативу и в дальнейшем.

«Мы решили, что будем продолжать эту помощь постоянно. Несколько недель назад мы также решили прислать 10 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и 750 тысяч пищевых комплектов и т.д.», - добавил Певкур.

Эстония является одним из самых активных партнеров Украины в военной поддержке, продолжая поставки боеприпасов, оборудования и гуманитарной помощи.

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