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Трамп заявил о «хорошем сотрудничестве» США с Россией и Украиной по урегулированию войны

11:50, 3 апреля 2025
Трамп назвал завершение войны вопросом человечности.
Трамп заявил о «хорошем сотрудничестве» США с Россией и Украиной по урегулированию войны
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина «хорошо сотрудничают» с Соединенными Штатами в вопросах мирного урегулирования войны. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

«Я считаю, что мы получили хорошее сотрудничество как от России, так и от Украины», - отметил Трамп, комментируя текущую ситуацию. Он вновь подчеркнул свое намерение завершить войну и повторил тезис, что этого конфликта вообще не произошло бы, если бы он находился на посту президента.

По его словам, ежедневные потери на фронте составляют около 2 500 человек. Он назвал прекращение войны вопросом гуманности:

«Мы теряем в среднем 2 500 человек в день - молодых людей, солдат. россиян. Подумайте об этом - 2 500 ежедневно, а в некоторые дни еще больше. В среднем, за неделю это 2 712.  Говорят, что они теряют этих солдат, они погибают. Их армии несут огромные потери. И они не из нашей страны, но они - люди. Они из России, они из Украины. Большинство из них оттуда. Мы остановим это. Это вопрос человечности. Гуманность - это большое дело».

Кроме того, Трамп заявил, что стремится не только достичь урегулирования войны в Украине, но и избежать конфликта между США и Ираном.

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США россия Дональд Трамп война

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