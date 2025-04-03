Венгрия подтвердила выход из Международного уголовного суда

Выход Венгрии из МУС происходит на фоне визита премьер-министра Израиля Нетаньяху в Будапешт.

Фото: suspilne.media

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Как ранее сообщала «Судово-юридична газета», Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда.

В четверг, 3 апреля, глава аппарата венгерского премьера Гергей Гуяш подтвердил, что страна выйдет из состава членов МУС, пишет Telex.

Гуяш заявил, что правительство инициирует процедуру выхода в четверг в соответствии с конституционной и международно-правовой базой.

Венгерское правительство объявило об этом решении накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который как раз прибыл в страну с визитом.

Нетаньяху был приглашен в Венгрию Виктором Орбаном в ноябре 2024 года после того, как МУС выдал международный ордер на арест израильского премьера.

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