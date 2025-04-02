Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда

Венгрия может выйти из МУС, парламент готовит соответствующую резолюцию.

Фото: iPress.ua

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Венгрия готовится к выходу из Международного уголовного суда. Об этом заявил министр юстиции Бенце Тужон на закрытой встрече с послами, которая состоялась в Министерстве иностранных дел и торговли на прошлой неделе, передает Szabad Europa.

По информации издания, встреча проходила в условиях повышенной безопасности: в зале использовали системы распознавания лиц, а участники занимали места с именными отметками.

Процесс выхода из МКС начнется после принятия соответствующей резолюции в Национальной ассамблее Венгрии. Ожидается, что документ будет обнародован в ближайшее время. Если парламент одобрит решение, правительство официально запустит процедуру выхода, которая может занять до года.

Решение о возможном выходе Венгрии из МУС рассматривалось еще в прошлом году, когда правительство поручило трем министрам проанализировать юридические и политические аспекты такого шага.

По данным источников издания, венгерский судья МУС Петер Ковач, полномочия которого завершились в прошлом году, остается в должности до завершения дел, которые он ведет.

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