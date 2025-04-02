Более 8 000 бывших осужденных стали бойцами ВСУ

8 000 бывших заключенных уже служат в ВСУ, еще 900 готовятся к мобилизации.

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По состоянию на начало апреля ряды Вооруженных сил Украины пополнили более 8 000 бывших осужденных. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Это стало возможным благодаря закону, принятому в мае 2024 года, который ввел механизм условно-досрочного освобождения для прохождения военной службы.

Первые группы добровольцев присоединились к боевым подразделениям в августе прошлого года. Сегодня они воюют в составе штурмовых бригад, в частности 1-го отдельного штурмового батальона «Да Винчи», 92-й отдельной штурмовой бригады, 93-й механизированной бригады «Холодный Яр» и других. Некоторые из них уже получили государственные награды за мужество.

Процесс набора координируют администрации пенитенциарных учреждений, которые организовывают медицинские осмотры, сопровождают осужденных на военно-врачебную комиссию и готовят документы для суда.

Сейчас рассматривается еще более 900 заявлений на условно-досрочное освобождение для прохождения службы в ВСУ.

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