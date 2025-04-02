Понад 8 000 колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ

8 000 колишніх ув’язнених вже служать у ЗСУ, ще 900 готуються до мобілізації.

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Станом на початок квітня лави Збройних сил України поповнили понад 8 000 колишніх засуджених. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Це стало можливим завдяки закону, ухваленому у травні 2024 року, який запровадив механізм умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби.

Перші групи добровольців приєдналися до бойових підрозділів у серпні минулого року. Сьогодні вони воюють у складі штурмових бригад, зокрема 1-го окремого штурмового батальйону «Да Вінчі», 92-ї окремої штурмової бригади, 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» та інших. Деякі з них уже отримали державні нагороди за мужність.

Процес набору координують адміністрації пенітенціарних закладів, які організовують медичні огляди, супроводжують засуджених на військово-лікарську комісію та готують документи для суду.

Наразі розглядається ще понад 900 заяв на умовно-дострокове звільнення для проходження служби в ЗСУ.

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