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$65000 за оренду землі — справу директора Хотинського нацпарку скерували до суду

17:00, 2 квітня 2025
Директора нацпарку викрили на гарячому під час одержання другої частини неправомірної вигоди.
$65000 за оренду землі — справу директора Хотинського нацпарку скерували до суду
Фото: ДБР
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Правоохоронці завершили слідство та скерували до суду справу одержання хабаря директором Національного природного парку «Хотинський» за надання у користування землі під рекреацію. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

Під час розслідування було встановлено, що у 2024 році до обвинуваченого звернувся підприємець з проханням отримати у довгострокове користування три земельні ділянки на території національного парку для облаштування там бази відпочинку.

«Посадовець погодився передати землю, за що попрохав 84 тис. грн та 65 тис. дол. США», - заявили у НАБУ.

Під час одержання другої частини неправомірної вигоди директора нацпарку викрили на гарячому та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. 

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НАБУ САП

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