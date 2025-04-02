$65000 за аренду земли — дело директора Хотинского нацпарка передали в суд

Директора нацпарка выкрыли на горячем во время получения второй части незаконного вознаграждения.

Фото: ГБР

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Правоохранители завершили расследование и передали в суд дело о получении взятки директором Национального природного парка «Хотинский» за предоставление в пользование земли под рекреацию. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

Во время расследования было установлено, что в 2024 году к обвиняемому обратился предприниматель с просьбой получить в долгосрочное пользование три земельных участка на территории национального парка для обустройства там базы отдыха.

«Чиновник согласился передать землю, за что попросил 84 тыс. грн и 65 тыс. долларов США», — заявили в НАБУ.

Во время получения второй части незаконного вознаграждения директора нацпарка задержали на горячем и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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