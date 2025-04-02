В Винницкой области мужчину, который уклонился от прохождения программы для обидчиков, отправили за решетку

В Винницкой области суд наказал мужчину, который уклонялся от прохождения программы для обидчиков. Об этом сообщил Винницкий апелляционный суд.
Жителя Липовца суд признал виновным в домашнем насилии и обязал пройти специальную программу для обидчиков. Это предусмотрено Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию».
Сначала мужчина посещал занятия, но через несколько недель перестал появляться без объяснений. Ему напоминали об обязательстве посещать программу, предупреждали о последствиях, но он продолжил игнорировать требования.
Что решил суд?
Его действия квалифицировали по статье 390-1 Уголовного кодекса Украины — умышленное уклонение от прохождения программы для обидчиков. Суд назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.
Отмечается, что такое дело впервые рассматривается в апелляционном суде. Винницкий апелляционный суд оставил решение местного суда о назначении 1 года ограничения свободы в силе.
Что это значит для всех, кто получил такое решение суда?
Если суд назначил прохождение программы для обидчиков, а человек сознательно ее игнорирует, это не просто нарушение — это уголовное преступление.
Какое наказание предусмотрено законом?
По ст. 390-1 УК Украины неисполнение решения суда относительно прохождения программы карается:
- До двух лет пробационного надзора
- Или до двух лет ограничения свободы
Домашнее насилие — это преступление, и закон требует ответственности не только за сам факт насилия, но и за уклонение от исправления своего поведения.
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