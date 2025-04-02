На Сумщине полностью эвакуированы жители 48 населенных пунктов

С Сумщины за неделю вывезли более 700 человек.

Фото: weukraine

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По состоянию на апрель 2025 года в Сумской области остаются без гражданского населения 48 населенных пунктов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

За последнюю неделю эвакуированы 737 человек, среди них - 7 детей. Больше всего людей переместили из Краснополья. Всего за две недели из этого населенного пункта вывезли около 4 тысяч человек.

«Проведена очень большая работа. И мы благодарим всех, кто был вовлечен в этот процесс», - заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх.

Эвакуация продолжается в Конотопском, Сумском, Ахтырском и Шосткинском районах, где сейчас 48 населенных пунктов полностью остались без жителей.

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