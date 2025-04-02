На Сумщині повністю евакуйовано мешканців 48 населених пунктів

Із Сумщини за тиждень вивезли понад 700 осіб.

Фото: weukraine

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Станом на квітень 2025 року в Сумській області залишаються без цивільного населення 48 населених пунктів. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

За останній тиждень евакуйовано 737 осіб, серед них — 7 дітей. Найбільше людей перемістили з Краснопілля. Загалом за два тижні з цього населеного пункту вивезли близько 4 тисяч осіб.

«Проведена дуже велика робота. І ми дякуємо всім, хто був залучений до цього процесу», — заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Евакуація триває в Конотопському, Сумському, Охтирському та Шосткинському районах, де наразі 48 населених пунктів повністю залишилися без мешканців.

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