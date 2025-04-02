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Українцям роз’яснили, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за шкідливі умови

22:54, 2 квітня 2025
Держпраці зазначає, що під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки.
Українцям роз’яснили, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за шкідливі умови
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Державна служба з питань праці пояснює, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу у шкідливих умовах.

Зазначається, що ні. Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки.Періоди роботи, що дають право на щорічні додаткові відпустки,

визначені частиною першою статті 9 Закону України «Про відпустки» (час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, час щорічних основної та додаткової відпусток та час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу).

Таким чином, працівник не має права на щорічну додаткову відпустку за період простою.

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Держпраці відпустка

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