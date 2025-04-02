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У Держпраці пояснили, як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування безробітного

22:18, 2 квітня 2025
Термін працевлаштування таких співробітників має складати не менше одного року.
У Держпраці пояснили, як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування безробітного
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Державна служба з питань праці пояснює,  як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування безробітного.

Роботодавцю, який за направленням центру зайнятості працевлаштує громадянина у статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць, компенсується 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати.

Дія програми поширюється на роботодавців, які працевлаштують:

  • осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;
  • учасників бойових дій;
  • осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п'яти років.

Термін працевлаштування таких співробітників має складати не менше одного року.

Розмір компенсації становить 50 % фактичних витрат на оплату праці, але не може перевищувати розміру мінімальної зарплати, встановленої законодавством на момент виплати (від 4000 грн до 8000 грн).

Загальна тривалість виплати компенсації становить 6 місяців протягом року.

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Держпраці

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