У Києві розікрали 1,2 млн грн під час монтажу ігрового майданчика для дитячої спортивної школи

Керівника підприємства-підрядника підозрюють у підробленні документів та привласненні бюджетних коштів.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівнику підприємства-підрядника за фактом службового підроблення та привласнення бюджетних коштів під час облаштування майданчика з футбольним полем для спортивної школи.

Як повідомила Київська міська прокуратура, директор дитячо-юнацької спортивної школи, підпорядкованої Департаменту молоді та спорту КМДА, уклав з підозрюваним договір про придбання та монтаж ігрового майданчика з футбольним полем та санітарно-побутовими приміщеннями на загальну суму понад 3 млн гривень.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи, ринкова вартість встановленого майданчика та облаштованих приміщень складає близько 1,8 млн гривень, тобто територіальній громаді спричинено збитки в розмірі понад 1,2 млн гривень.

У прокуратурі нагадали, раніше у вказаному провадженні було повідомлено про підозру директору дитячо-юнацької спортивної школи.

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